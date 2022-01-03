Прокуратура контролирует расследование дела по факту аварии под Муромом, где погибла семья

Прокуратурой области взято на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП с тремя погибшими.

Напомним, 30 декабря в 21:00 около деревни Чаадаево Муромского района 35-летний водитель "ГАЗели" из Нижегородской области выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Хёндэ Солярис. В иномарке находилась семья из Вязников: 39-летний мужчина, 38-летняя женщина и 10-летний ребенок. Вся семья погибла. У водителя "ГАЗели" перелом стоп.

Сейчас по данному факту ОМВД «Муромский» возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дородного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Его ход и результаты находятся на контроле руководства прокуратуры области.