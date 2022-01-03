Во Владимирской области 218 человек за сутки заболели коронавирусом

На территории Владимирской области 3 января 2022 года лабораторно подтверждено 218 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из которых 70 сл. в г. Владимире, 38 сл. в Ковровском, 30 сл. в Муромском, 14 сл. в Кольчугинском, 14 сл. в Вязниковском, 12 сл. в Петушинском, 9 сл. в Гусь-Хрустальном, 8 сл. в Александровском, 8 сл. в Камешковском, 6 сл. в Суздальском, 3 сл. в Меленковском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 2 сл. в Киржачском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 81 938 случаев заболевания, распределившихся следующим образом: 19188 сл. в г. Владимире, 9213 сл. в Гусь-Хрустальном, 9121 сл. о. Муром, 7747 сл. в Ковровском, 4431 сл. в Александровском, 3988 сл. в Петушинском, 3402 сл. в Юрьев-Польском, 3508 сл. в Вязниковском, 3563 сл. в Кольчугинском, 3386 сл. в Суздальском, 2584 сл. в Собинском, 2737 сл. в Киржачском, 2069 сл. в Меленковском, 1874 сл. в Гороховецком, 1746 сл. в Камешковском, 1448 сл. в Селивановском, 1087 сл. в Судогодском, 846 сл. в г. Радужном.