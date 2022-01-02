В Камешковском районе инспекторы ДПС помогли замерзающему водителю

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, инцидент произошел еще 26 декабря.

В тот день 58-летний водитель-дальнобойщик из Нижнего Новгорода ехал по федеральной трассе М-7 в сторону Москвы, на своем грузовике «Ивеко», но в какой-то момент не справился с управлением, и большегруз вылетел в кювет.

Сам водитель не пострадал, но его машина получила повреждения, причем аккумулятор грузовика разрядился.

На улице были мороз и непогода, а водителю в течение нескольких часов оказалось банально негде укрыться. Тогда прибывшие на место инспекторы ДПС посадили дальнобойщика в патрульный автомобиль, накормили и напоили горячим чаем. Все это время большегруз доставали из кювета.

За помощь и неравнодушное отношение водитель выразил инспекторам ГИБДД благодарность.