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Общество2 января 2022 12:12

Рельсовый автобус «Муром-Ковров» сломался в районе станции Селиваново

Из-за технической неисправности состав задержался почти на два часа
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», в 16.35 пригородный поезд №6469 «Муром-Ковров» по техническим причинам был задержан на перегоне однопутной неэлектрифицированной железной дороги между станциями Высоково и Селиваново.

На данном маршруте вот уже почти два года курсируют рельсовые автобусы — более комфортабельные аналоги дизельных пригородных поездов, долгие годы возивших пассажиров между Муромом и Ковровым.

Что именно сломалось, железнодорожники не уточняют, однако уже в 18.50 сломавшийся состав отправился дальше, но при помощи вспомогательного локомотива. Задержка составила 1 час 50 минут.

Горьковская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.