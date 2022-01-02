Рельсовый автобус «Муром-Ковров» сломался в районе станции Селиваново

Как сообщает Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», в 16.35 пригородный поезд №6469 «Муром-Ковров» по техническим причинам был задержан на перегоне однопутной неэлектрифицированной железной дороги между станциями Высоково и Селиваново.

На данном маршруте вот уже почти два года курсируют рельсовые автобусы — более комфортабельные аналоги дизельных пригородных поездов, долгие годы возивших пассажиров между Муромом и Ковровым.

Что именно сломалось, железнодорожники не уточняют, однако уже в 18.50 сломавшийся состав отправился дальше, но при помощи вспомогательного локомотива. Задержка составила 1 час 50 минут.

Горьковская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.