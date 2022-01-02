Во Владимирской области 906 человек вылечились от коронавируса за сутки

Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, за минувшие 24 часа еще 906 человек, переболевшие коронавирусом, были выписаны с больничных и из стационаров региона.

Вместе с тем, по области было подтверждено три летальных исхода от коронавируса. Таким образом, по состоянию на 2 января, во Владимирской области скончалось от коронавирусной инфекции с начала эпидемии 2930 человек, выписано по выздоровлению — 69620 граждан.

В настоящее время в больницах региона действуют 1544 койки для пациентов с covid-19, из них занято 54,85 процента, или 847 коек. Еще 697 койко-мест остаются свободными.

В России за прошедшие сутки подтверждено 18233 новых заражения коронавирусом, подтверждено 811 летальных исходов от коронавируса, 26976 человек за минувшие 24 часа выздоровели.