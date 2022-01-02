Владимирский Следком не подтвердил информацию об убийстве подростка

В ночь на 2 января в анонимном телеграм-канале «Главред» появились сведения о том, что сотрудники уголовного розыска задержали во Владимире подозреваемого в убийстве 14-летнего подростка. Информация о безвестном исчезновении юноши из микрорайона Доброе появилась в местных пабликах 29 декабря. В ней сообщалось, что парень ушел из дома и пропал.

По утверждению анонимных авторов, по подозрению в убийстве был задержан дядя мальчика 1980 года рождения. Якобы 29 декабря в ходе ссоры он зарезал племянника, после чего с 27-летним приятелем вывез труп в село Борисовское Суздальского района и спрятал.

Утверждается, что подозреваемый и его подельник задержаны.

Однако в Следственном управлении СК России по Владимирской области эти сведения в настоящее время не подтвердили.

- У нас нет такой информации, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области Мария Серова.

В областном главке полиции также ответили, что никакой информацией по данному факту не располагают.

Позже стало известно, что во владимирский сегмент телеграм-каналов информация перешла из федерального, также анонимного ТГ-канала «Опер слил». Однако в нем утверждается, что школьник пропал в городе Печоры, который находится в Псковской области.