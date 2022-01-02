В Селивановском районе полностью восстановлено электроснабжение

Как сообщили во «Владимирэнерго», по состоянию на утро 2 января полностью восстановлено электроснабжение 15 населенных пунктов Селивановского района, включая райцентр.

ЧП произошло 1 января, когда из-за налипшего снега и нависших ветвей деревьев произошло повреждение ЛЭП. На место стягивались ремонтные бригады из нескольких ближайших районов региона. Уже 1 января к 17.00 без света оставались только пять населенных пунктов - Пчёлкино, Головино, Мокеевка, Вихирево, Теренино.

- В настоящее время работы полностью завершены, - сообщил официальный представитель «Владимирэнерго» Михаил Вербин утром 2 января, уточнив, что бригады трудились до полного устранения неполадок.

Так что в настоящее время электричество полностью вернулось в дома жителей Селивановского района.