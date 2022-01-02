Во Владимирской области за сутки подтверждено 222 новых случая коронавируса

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, из 222 подтвержденных за минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусом, 73 приходятся на Владимир. На втором месте в сводке Ковровский район с 34 новыми заражениями, на третьем Муромский район и округ Муром, где подтверждено 33 случая.

В Александровском районе коронавирус подтвержден у 13 человек, в Гусь-Хрустальном и Камешковском районах выявлено по 10 новых случаев заражения, в Кольчугинском, Вязниковском и Меленковском районах по девять, в Суздальском районе семь, в Юрьев-Польском районе шесть, в Киржачском районе четыре, в Собинском районе три, в Селивановском районе два случая.

Таким образом, с начала эпидемии в регионе официально подтвердилось 82720 случаев заражения коронавирусной инфекцией.