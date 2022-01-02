В Муромском районе в ДТП под Чаадаево погибла семья из трех человек

Как сообщает областное надзорное ведомство, авария произошла 30 декабря в 21.00 возле деревни Чаадаево на трассе в сторону Нижнего Новгорода. По информации Госавтоинспекции, 25-летний житель Нижегородской области, ехавший за рулем «Газели», выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой «Хендай Солярис».

К сожалению, в результате столкновения погибла семья из Вязников, ехавшая в «Солярисе» - 39-летний мужчина, его 38-летняя супруга и их 10-летний ребенок.

В настоящее время детали произошедшего установлены, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье « Нарушение правил дородного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Расследование продолжается.