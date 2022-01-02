В Александрове во время пожара в жилом доме спасены два человека

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 00.10 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о пожаре в многоквартирном доме по адресу: Новострелецкий переулок, 10.

На место выехали восемь сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. К моменту их прибытия из горящей квартиры наблюдался дым. Пожарные попали в помещение и быстро ликвидировали пожар, площадь которого составила 2 квадратных мера.

Из полного дыма помещения были спасены два человека, к счастью, никто в огне не погиб и не пострадал.

В результате пожара сгорела часть вещей, находившихся в квартире.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.