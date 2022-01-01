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Происшествия1 января 2022 15:08

На трассе «Владимир-Муром» случилось два смертельных ДТП

Происшествия произошли 1 января в Судогодском и Муромском районах
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление МВД России по Владимирской области, на 70 километре автотрассы «Владимир — Муром — Арзамас» в Судогодском районе водитель автомобиля «Киа» 1963 года рождения выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой «Ниссан», за рулем которого находился водитель 1991 года рождения.

К сожалению, несовершеннолетняя пассажирка «Ниссана» погибла. Также еще один несовершеннолетний, ехавший в этой машине, оба водителя и 47-летний пассажир «Киа» госпитализированы.

Еще одна смертельная авария случилась в Муромском районе. По предварительным данным, столкнулись автомашины «Лада Приора» и «Шкода». Оба водителя погибли, а несовершеннолетний пассажир доставлен в больницу.

В настоящее время обстоятельства обоих ДТП уточняются. В ГИБДД просят водителей быть осторожными и выбирать беозопасную скорость движения.