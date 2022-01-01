В Собинке крупный пожар уничтожил жилой дом на улице Западной

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 10.05 на пульт диспетчеров Собинского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о горящем доме по адресу: улица Западная, 1.

К месту ЧП выехали 24 сотрудника МЧС и семь пожарных машин.

К моменту приезда первых расчетов дом был объят огнем. В результате пожарным удалось локализовать пламя и потушить его, однако строение выгорело полностью — площадь пожара составила 210 квадратных метров. К счастью, никто из людей в огне не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину происшествия.