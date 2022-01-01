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Здоровье1 января 2022 10:23

Во Владимирской области 898 человек за сутки вылечилось от коронавируса

Столько жителей региона выписаны по выздоровлению на первый день Нового года
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, по состоянию на полдень 1 января, в регионе в течение прошедших 24 часов были выписаны по выздоровлению 898 человек, переболевших коронавирусной инфекцией.

Вместе с тем, за то же время подтверждено два летальных исхода.

Во Владимирской области в настоящее время продолжают действовать 1544 койки для больных с коронавирусной инфекцией, из них заняты 810, что составляет 52,5 процента. Свободными остаются 734 койки.

В России за прошедшие сутки был подтвержден 19751 случай заражения коронавирусом, подтверждено 847 летальных исходов, 33144 человека выписаны по выздоровлению.