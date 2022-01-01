Во Владимире первым родившимся в 2022 году ребенком стала девочка

Как рассказали в Роддоме №2 Владимира, девочка появилась на свет 1 января 2022 года ровно в 00.30. Вес малышки составил 2850 граммов, рост — 51 сантиметр. По предварительной информации, девочку планировалось назвать Евой.

В других роддомах областного центра, а именно — в Областном перинатальном центре и в Акушерско-гинекологической службе Областной клинической больницы в эту ночь детей на свет не появилось. Так что родителей новорожденной девочки можно поздравить — их дочь стала первой жительницей Владимира, появившейся на свет в 2022 году.