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Общество1 января 2022 9:15

Во Владимире первым родившимся в 2022 году ребенком стала девочка

Она благополучно появилась на свет в Роддоме №2
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как рассказали в Роддоме №2 Владимира, девочка появилась на свет 1 января 2022 года ровно в 00.30. Вес малышки составил 2850 граммов, рост — 51 сантиметр. По предварительной информации, девочку планировалось назвать Евой.

В других роддомах областного центра, а именно — в Областном перинатальном центре и в Акушерско-гинекологической службе Областной клинической больницы в эту ночь детей на свет не появилось. Так что родителей новорожденной девочки можно поздравить — их дочь стала первой жительницей Владимира, появившейся на свет в 2022 году.