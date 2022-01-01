Во Владимирской области зарегистрировано 227 новых случаев коронавируса

Как сообщает Управление Росптребнадзора по Владимирской области, в регионе на утро 1 января подтверждено 227 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На первом месте в сводке Владимир с 75 заразившимися, на втором Муромский район, где подтверждено 37 случаев, на третьем — Ковровский район с 36 заболевшими.

В Кольчугинском районе подтвердилось 18 новых случаев заражения коронавирусом, в Вязниковском районе 17, в Киржачском и Гусь-Хрустальном районах по восемь, в Александровском районе семь, в Меленковском и Суздальском районах по пять, в Юрьев-Поьском районе четыре, в Собинском районе три, в Камешковском, Селивановском и Гороховецком районах, а также в Радужном по одному случаю.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области подтверждено 81498 случаев заражения коронавирусом.