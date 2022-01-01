Под Александровом один человек погиб во время пожара в жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 06.13 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о пожаре в торговом павильоне на улице Парковой поселка Майский Александровского района.

На место ЧП выехали пять сотрудников МЧС на двух пожарных машинах.

К моменту прибытия расчетов из квартиры первого этажа валил дым. Одно звено газодымозащитников пробралось внутрь и потушило пожар, площадь которого составила 6 квадратных метров.

В результате сгорели вещи и отделка одной из комнат. К сожалению на месте ЧП обнаружено тело погибшего мужчины, личность которого в настоящее время устанавливается.

Во время пожара из дома было эвакуировано пять человек.

В настоящее время дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.