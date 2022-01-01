В Муроме открылась выставка оригинальных новогодних елок

Необычные елки украсили центр города Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Любопытным способом решили разнообразить программу празднования Нового года в Муроме: на аллее у водонапорной башни, что находится на улице Ленина на участке между Московской и Советской улицами, открылась настоящая выставка новогодних елок, выполненных различными организациями, работающими в Муроме.

Оригинальность заключается в том, что каждый делал ель по своему вкусу и фантазии. Например, городской отдел образования выполнил свою елочку в виде сложенных друг на друга раскрытых книжек, другие изобразили елку в виде надписи «МУРОМ», третьи создали дерево в виде огромного тигра, а железнодорожники вовсе устроили свое новогоднее дерево внутри большого стакана в не менее большом подстаканнике.

Всего здесь представлено более трех десятков разнообразных елок. В новогоднюю ночь объект пользовался большой популярностью среди горожан, пришедших сюда посмотреть праздничный салют. Естественно, посмотреть елочки может совершенно бесплатно любой желающий. Ориентировочно, «хвойные символы» Нового года простоят на аллее в течение всех праздников.