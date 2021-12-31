Врио губернатора Александр Авдеев поздравил владимирцев с Новым Годом

Врио губернатора Александр Авдеев поздравил владимирцев с наступающим 2022 годом. В своем видеообращении глава региона заявил, что 2021 год был непростым.

"Мы с вами пережили две волны роста заболеваемости новой коронавирусной инфекции. К концу года ситуация стабилизировалась, но успокаиваться, безусловно, рано", - сказал врио губернатора.

Кроме того, Авдеев выразил благодарность врачам, медикам и волонтерам. То есть тем, кто боролся с Covid-19 в течение всего ушедшего года. Также стоит отметить, что в своем новогоднем обращении врио губернатора назвал среди главных ценностей региона людей и туризм. В конце Авдеев пожелал всем здоровья, счастья и благополучия.

Полная запись видеопоздравления: