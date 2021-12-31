Названы лучшие спортсмены и тренеры Владимирской области 2021 года

В департамента спорта Владимирской области назвали десять лучших спортсменов региона в 2021 году, а также пять ведущих тренеров.

Лучшими спортсменами стали: Мовсар Баймасханов (чемпион мира по рукопашному бою), Артур Далалоян (олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в командном многоборье), Александр Карцев (участник Олимпийских игр), Антон Коновалов (серебро чемпионата мира по самбо), Иван Константинов (чемпион мира по спорту глухих, греко-римская борьба), Ангелина Мельникова (олимпийский чемпион по спортивной гимнастике), Вера Муратова (бронза Паралимпийских игр, пауэрлифтинг), Артур Саргсян (бронза чемпионата мира по спортивной борьбе, греко-римская борьба), Светлана Фолифорова (чемпион мира по спортивному ориентированию), Ангелина Шкатова (серебро Олимпийских игр по художественной гимнастике).

Лучшие тренеры: Светлана Кагарлицкая, Дмитрий Красильников, Александр Кудрявый, Надир Магомедов, Алексей Овчинников.