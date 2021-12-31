Пенсионный фонд Владимирской области не хотел включать отпуска пожарных в их стаж работы

Прокуратура Владимирской области вмешалось в порядок учета стажа работы владимирских сотрудников противопожарной службы Пенсионным фондом Владимирской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в региональном отделении Пенсионного фонда работникам ФПС Государственной противопожарной службы повсеместно отказывалось во включении в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, периодов нахождения в отпуске. Более того, от МЧС требовали представить корректирующие формы отчетности за 2020 год без указания кода льготных условий труда в вышеуказанные периоды.

Лишь после вмешательства заместителя прокурора области подобная практика была прекращена. 16 декабря 2021 заместитель председателя правления Пенсионного Фонда РФ довел до всех территориальных подразделений позицию ведомства, согласно которой такого больше быть не должно.