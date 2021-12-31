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Общество31 декабря 2021 8:59

Владимирскому мальчику исполнили мечту на всероссийской "Ёлке желаний"

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Накануне Нового года владимирский мальчик Вася Королев семи лет получил подарок в рамках всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Участники акции исполняют мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и ребят из малообеспеченных семей.

7-летний Вася Королев посещает компенсирующую группу для детей с расстройством аутистического спектра детского сада №116 г. Владимира. Ребенку установлена инвалидность. Для «Ёлки желаний» Вася и его родители, Елена Юрьевна и Алексей Евгеньевич, заказали новогодний подарок - радиоуправляемого робота-собачку.

Помимо этого подарка глава города Андрей Шохин подарил 3-летней сестренке мальчика куклу. Также обоим детям вручили сладкие подарки.