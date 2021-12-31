Во Владимире открыт второй Дом мировой юстиции

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29 декабря состоялось торжественное открытие второго во Владимире Дома мировой юстиции. В мероприятии приняли участие врио Губернатора Александр Авдеев, председатель Владимирского областного суда Сергей Шишкин и другие. 12 судебных участков мировых судей Октябрьского и Фрунзенского районов Владимира теперь будут располагаться по адресу: Октябрьский проспект, дом 14.

В административное здание на Октябрьском проспекте из разных частей города переместились судебные участки мировых судей Фрунзенского и Октябрьского районов Владимира. До этого они размещались по пяти адресам: ул. Горького, 44; ул. Горького, 60; ул. Северная, 36а; ул. Егорова, 3 и ул. Егорова, 11-б. На проведение ремонтных работ из областного бюджета было направлено 5,3 млн рублей. В результате оборудованы залы судебных заседаний, архивные помещения. На входе установлен стационарный металлодетектор, в здании работает система видеонаблюдения. Размещение судебных участков мировых судей в одном здании позволило сэкономить средства областного бюджета на аренду помещений на сумму более 5,5 млн рублей в год.

В 2019 году во Владимире был открыт первый Дом мировой юстиции по адресу: ул. Диктора Левитана, 27а. Там расположились 6 судебных участков Ленинского района областного центра.