Во Владимирской области 31 декабря 2021 года коронавирусом заболел 231 человек

На территории Владимирской области 31 декабря 2021 года лабораторно подтвержден 231 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 65 сл. в г. Владимире, 33 сл. в Ковровском, 31 сл. в Муромском, 16 сл. в Александровском, 15 сл. в Кольчугинском, 15 сл. в Вязниковском, 13 сл. в Киржачском, 12 сл. в Гусь-Хрустальном, 9 сл. в Суздальском, 7 сл. в Юрьев-Польском, 5 сл. в Собинском, 3 сл. в Камешковском, 3 сл. в Меленковском, 2 сл. в Селивановском, 1 сл. в Гороховце, 1 сл. в Судогодском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 81 271 случай заболевания (18 970 сл. в г. Владимире, 9186 сл. в Гусь-Хрустальном, 9021 сл. о. Муром, 7639 сл. в Ковровском, 4403 сл. в Александровском, 3976 сл. в Петушинском, 3390 сл. в Юрьев-Польском, 3468 сл. в Вязниковском, 3522 сл. в Кольчугинском, 3368 сл. в Суздальском, 2577 сл. в Собинском, 2723 сл. в Киржачском, 2052 сл. в Меленковском, 1873 сл. в Гороховецком, 1727 сл. в Камешковском, 1444 сл. в Селивановском, 1087 сл. в Судогодском, 845 сл. в г. Радужном).