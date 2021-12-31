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Происшествия31 декабря 2021 5:57

В Александровском районе на пожаре погиб мужчина

В деревне Годуново поздно вызвали пожарных
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Достаточно неспокойно прошла ночь на 31 декабря у спасателей Владимирской области. За ночь пожарные восемь раз выезжали на техногенные пожары, в которых погибло 2 человека и было эвакуировано 20 человек.

И если во Владимире в недействующей еще церкви имени Александра Невского поажара не оказалось вовсе, дымился котел, то вот в Александровском районе погиб человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, сигнал о пожаре в жилом доме на улице Дачной в деревне Годуново поступил им в 19.46.

"Сообщение о пожаре было поздним, и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома по всей площади", - говорят в ведомстве. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров. К сожалению, на пожаре погиб мужчина, личность его устанавливается. К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники, 12 человек личного состава.