В Александровском районе на пожаре погиб мужчина

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Достаточно неспокойно прошла ночь на 31 декабря у спасателей Владимирской области. За ночь пожарные восемь раз выезжали на техногенные пожары, в которых погибло 2 человека и было эвакуировано 20 человек.

И если во Владимире в недействующей еще церкви имени Александра Невского поажара не оказалось вовсе, дымился котел, то вот в Александровском районе погиб человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, сигнал о пожаре в жилом доме на улице Дачной в деревне Годуново поступил им в 19.46.

"Сообщение о пожаре было поздним, и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома по всей площади", - говорят в ведомстве. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров. К сожалению, на пожаре погиб мужчина, личность его устанавливается. К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники, 12 человек личного состава.