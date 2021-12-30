Владимирская ГИБДД в праздники откроет РЭО на три дня

Как сообщает Управление МВД России по Владимирской области, в грядущие новогодние праздники регистрационно-экзаменационные отделы (РЭО) ГИБДД выйдут на работу 4,5 и 6 января. При этом работать они станут полноценный рабочий день с перерывом на обед.

Прием водителей и кандидатов в водители по поводу регистрации и постановки на учет автомобилей, выдачи водительских удостоверений и сдачи экзаменов, в полиции рекомендуют уточнять на официальном сайте областного УМВД.

При этом прием в РЭО будет проводиться по предварительной записи, в том числе через портал госуслуг.

Также в полиции напомнили, что 31 декабря регистрационно-экзаменационные отделы работать не будут.