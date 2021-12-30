Во Владимире управляющие компании плохо убирают снег во дворах

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях надзорное ведомство областного центра вместе с сотрудниками горадминистрации и ГИБДД совершили выезды по местам, где в течение декабря была зафиксирована плохая уборка снега.

В частности, речь идет о парковках возле торговых центров и придомовых территориях. Во многих местах было обнаружено наличие наледи и сосулек, а также снежные завалы, затрудняющие проезд и вывоз мусора.

Выезд во дворы показал, что ничего особенно не изменилось, так что в результате прокуроры направили в управляющие организации более 20 представлений. Также часть материалов направили в мэрию для решения вопроса об административном наказании.

По итогам проверок прокуроры провели собрание с руководителями сетевых магазинов, которым посоветовали эффективнее проводить уборку. То же самое надзорное ведомство потребовало от руководителей управляющих организаций во время совещания в горадминистрации. Будет ли от этого эффект — покажет время.