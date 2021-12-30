Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 декабря 2021 11:52

Владимирских детей поздравил Дед Мороз из спецназа

Сотрудники региональной Росгвардии присоединились к новогодним поздравлениям
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Управление Росгвардии по Владимирской области

Фото: Управление Росгвардии по Владимирской области

Как сообщает Управление Росгвардии по Владимирской области, в рамках акции «Дед Мороз специального назначения» главный сказочный персонаж и его внучка Снегурочка посетили и поздравили с наступающим Новым годом более 40 детей из Владимирской области.

Для детей Дед Мороз в скрытом под шубой камуфляже не только устроил представление, но также вручил подарки и показал служебную машину, на которой прибывал в гости к детям вместо традиционных саней с оленем.

В роли Деда Мороза выступил старший лейтенант Дмитрий Леванов, а Снегурочкой стала капитан Инесса Малахова. Детям визит сказочных персонажей понравился.