Владимирских детей поздравил Дед Мороз из спецназа

Фото: Управление Росгвардии по Владимирской области

Как сообщает Управление Росгвардии по Владимирской области, в рамках акции «Дед Мороз специального назначения» главный сказочный персонаж и его внучка Снегурочка посетили и поздравили с наступающим Новым годом более 40 детей из Владимирской области.

Для детей Дед Мороз в скрытом под шубой камуфляже не только устроил представление, но также вручил подарки и показал служебную машину, на которой прибывал в гости к детям вместо традиционных саней с оленем.

В роли Деда Мороза выступил старший лейтенант Дмитрий Леванов, а Снегурочкой стала капитан Инесса Малахова. Детям визит сказочных персонажей понравился.