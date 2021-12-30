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Общество30 декабря 2021 11:17

В Кольчугино на городской площади установлена «облысевшая» новогодняя елка

Горожане вовсю потешаются над главным городским символом Нового года
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: группа "Вконтакте "Кольчугино"

Фото: группа "Вконтакте "Кольчугино"

Накануне в соцсетях Кольчугино появились фотографии, изображающие новогоднюю ель на площади Ленина, у которой явно не хватает большой части верхних веток, в результате чего дерево кажется наполовину лысым. При этом наряжена елка по всем правилам — с гирляндами и красной звездой на макушке.

По словам кольчугинцев, такой вид дерево приняло после транспортировки — елку банально забыли укрепить стягивающими тросами. Мнения по поводу не совсем стандартного новогоднего дерева разделились — одни горожане ругают районную администрацию, которая ответственна за эту ель, другие шутят, что Кольчугино легко отделалось — могло быть значительно хуже. Во всяком случае, елка буквально за сутки стала героиней многочисленных интернет-мемов.

Оперативно получить комментарий от самой администрации Кольчугинского района по поводу странного дерева не удалось, так что дальнейшая судьба полысевшей елки все еще остается неясной.