Во Владимире сотрудник таможни подозревается в мошенничестве

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, в ходе проверки законодательства по вопросам социальных прав сотрудников таможни, надзорное ведомство установило факт того, что один из сотрудников Владимирской таможни с октября 2018 года по октябрь 2021 года похитил 129 тысяч рублей.

Эти деньги выплачивались таможеннику якобы за наем жилья, однако, по версии следствия, он предоставил заведомо ложны договор найма жилого помещения.

Материалы проверки прокуроры направили в Следственное управление СК России по Владимирской области, которое в настоящее время возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».

Расследование уголовного дела продолжается.