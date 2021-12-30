За сутки во Владимирской области расчищено 10 гектаров просек линий электропередачи

Департамент ЖХК Владимирской области сообщает, что для профилактики нештатных ситуаций с электроснабжением во всех районах региона компания «Владимирэнерго» проводит комплекс необходимых мероприятий.

Организованы внеплановые обходы и осмотры воздушных линий 6-10 кВ, производится дополнительная расчистка просек. За минувшие сутки в регионе расчищено 10 гектаров просек.

30 декабря в Ковровском районе произошло отключение электроснабжения в деревнях Юдиха, Юрино, Дорониха и Красная Грива, в которых проживает 177 человек. Участок обрыва линии электропередачи вычислен, туда направлена аварийно-восстановительная бригада.

На сегодняшний день готовность сил и средств «Владимирэнерго» составляет 95 бригад, 337 человек и 152 единицы техники. В наличии имеется 274 резервных источника электроснабжения мощностью 3,78 МВт.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети - 8-800-220-0-220.