В новогоднюю ночь во Владимире будут работать два катка

Все новогодние праздники для владимирцев и гостей города будут работать три открытых катка, а два из них - и в новогоднюю ночь: «Сказочный каток» на бульваре им. Пушкина и каток «Молодежный» в Центральном парке культуры и отдыха. Далее катки будут работать по графику выходных дней.

Режим работы «Сказочного катка»: 1 января — с 1.00 до 4.00, с 10.00 до 22.00 (перерыв 13.00-13.40, 17.00-17.40), 2-9 января - с 10 до 22 часов (перерыв 13.00-13.40, 17.00-17.40). Вход на каток бесплатный для всех. Прокат коньков - 150 рублей, аренда ячейки в гардеробе — 50 рублей.

Режим работы катка «Молодежный»: 1 января — с 1.00 до 4.00, с 8.00 до 22.00 (перерыв 12.00-13.00, 16.00-17.00), 2-9 января — с 8.00 до 22.00 (перерыв 12.00-13.00, 16.00-17.00). Вход на каток для взрослых — 150 рублей, для детей до 12 лет (при предъявлении соответствующего документа) — 50 рублей. Прокат коньков - 150 рублей, аренда ячейки в гардеробе — 50 рублей.

Каток на стадионе «Лыбедь» откроется 2 января и будет работать ежедневно до 9 января включительно с 11.00 до 21.00 (перерыв с 15.00 до 17.00). После праздников каток будет работать в субботу и воскресенье в прежнем режиме. Вход на каток — 200 рублей, прокат коньков — 60 рублей/час, аренда ячейки — 60 рублей (на все время).