Ремонт спортзала кадетского корпуса в Радужном завершится в 2022 году

Активисты ОНФ во Владимирской области вновь посетили спортзал в кадетской школе-интернате в городе Радужный. Восстановление напольного покрытия сдвинулось с мертвой точки, но подрядчик не спешит устранять выявленные нарушения.

Спортивный корпус школы-интерната открылся в 2018 году. За 26 миллионов его воздвигла компания «СК ПромТехнологии». Спустя месяц выяснилось, что для занятий зал не пригоден: во время уроков из-под напольного покрытия поднималась пыль. Летом 2019 г. по требованию Роспотребнадзора занятия в корпусе прекратили.

Заказчик работ «Облстройзаказчик» подало в суд на подрядчика с требованиями устранить недостатки. В середине 2020 г. решение суда вступило в законную силу. Однако до сих пор спортзал не восстановлен.

- С 1 ноября ответчик представил график проведения работ, который не выполняется. На данный момент выполнено всего два этапа - демонтаж цементного покрытия и проведение заливки чернового пола. Работы должны были быть завершены 20 декабря, - сообщил директор кадетского корпуса Михаил Михайлов.

Новый график подрядчик не представил, но уже очевидно, что раньше февраля напольное покрытие спортивного зала восстановлено не будет.

- Мер и наказаний, видимо, не достаточно, чтобы выполнить в срок то, что необходимо сделать. Поэтому мы встречаемся и обсуждаем дальнейшие планы. Здесь и судебные приставы, и представители «Облстройзаказчика». Но подрядчик опять не прибыл. Значит, чтобы на него повлиять, надо обратиться на более высокий уровень, что мы непременно сделаем», - сказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта во Владимирской области Федор Лавров.

Сейчас двое рабочих выравнивают залитый бетоном пол. По технологии его нужно будет выдержать еще три недели, после чего подрядчик приступит к финальной стадии работ. По планам завершат их к февралю.