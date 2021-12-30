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Общество30 декабря 2021 8:56

Во Владимире вводится ограничение движения в новогоднюю ночь

Временные ограничительные меры коснутся всех видов транспорта
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает администрация города Владимира, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, 1 января с 00.00 до 04.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Дворянская, Большая Московская и Большая Нижегородская на участке от улицы Студеная гора до пощади Фрунзе.

Правда, в мэрии оговорились, что движение станут ограничивать по мере необходимости, так что не исключено, что кому-то из автомобилистов, решивших совершить в новогоднюю ночь поездку, все же повезет.

В остальное время придется ехать в объезд — через улицы Студеная гора и Дзержинского по Октябрьскому проспекту и Лыбедской магистрали. Так что лучше свой маршрут продумать заранее.