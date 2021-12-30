Во Владимирской области 30 декабря 2021 года коронавирусом заболели 238 человек

На территории Владимирской области 30 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 238 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 72 сл. в г. Владимире, 35 сл. в Ковровском, 34 сл. в Муромском, 17 сл. в Александровском, 12 сл. в Кольчугинском, 12 сл. в Вязниковском, 11 сл. в Киржачском, 10 сл. в Суздальском, 9 сл. в Гусь-Хрустальном, 7 сл. в Камешковском, 5 сл. в Меленковском, 5 сл. в Селивановском, 5 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Гороховце, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Судогодском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 81 040 случаев заболевания (18 905 сл. в г. Владимире, 9174 сл. в Гусь-Хрустальном, 8990 сл. о. Муром, 7606 сл. в Ковровском, 4387 сл. в Александровском, 3976 сл. в Петушинском, 3383 сл. в Юрьев-Польском, 3453 сл. в Вязниковском, 3507 сл. в Кольчугинском, 3359 сл. в Суздальском, 2572 сл. в Собинском, 2710 сл. в Киржачском, 2049 сл. в Меленковском, 1872 сл. в Гороховецком, 1724 сл. в Камешковском, 1442 сл. в Селивановском, 1086 сл. в Судогодском, 845 сл. в г. Радужном).