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Здоровье30 декабря 2021 7:54

Во Владимирской области 30 декабря 2021 года коронавирусом заболели 238 человек

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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На территории Владимирской области 30 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 238 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 72 сл. в г. Владимире, 35 сл. в Ковровском, 34 сл. в Муромском, 17 сл. в Александровском, 12 сл. в Кольчугинском, 12 сл. в Вязниковском, 11 сл. в Киржачском, 10 сл. в Суздальском, 9 сл. в Гусь-Хрустальном, 7 сл. в Камешковском, 5 сл. в Меленковском, 5 сл. в Селивановском, 5 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Гороховце, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Судогодском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 81 040 случаев заболевания (18 905 сл. в г. Владимире, 9174 сл. в Гусь-Хрустальном, 8990 сл. о. Муром, 7606 сл. в Ковровском, 4387 сл. в Александровском, 3976 сл. в Петушинском, 3383 сл. в Юрьев-Польском, 3453 сл. в Вязниковском, 3507 сл. в Кольчугинском, 3359 сл. в Суздальском, 2572 сл. в Собинском, 2710 сл. в Киржачском, 2049 сл. в Меленковском, 1872 сл. в Гороховецком, 1724 сл. в Камешковском, 1442 сл. в Селивановском, 1086 сл. в Судогодском, 845 сл. в г. Радужном).