В Коврове женщина провалилась в погреб и провела в нем 8 часов

О происшествии, случившемся 29 декабря в городе оружейников, сообщили в поисково-спасательном отряде города Коврова.

В 16.18 диспетчерам поступила информация о том, что требуется помощь женщине, провалившейся в погреб. Изначально заявлялось о том, что ее жизни и здоровью угрозы не имеется, однако уже в пути спасателям передали, что пострадавшей стало хуже, и на место одновременно с ними прибыли бригада «скорой помощи».

Спасатели спустились вниз и выяснили, что переломов у женщины нет, после чего на специальных носилках — косынке — вытащили ее при помощи веревок наверх и передали врачам.

Как уточнили в ПСО Коврова, в итоге выяснилось, что женщину обнаружил ее сын, когда пришел домой. По словам мужчины, его мама упала в погреб еще в 8 часов утра, и пролежала там весь день.

Уже в 16.47 пострадавшая была вне опасности.