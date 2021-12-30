В Александрове местный житель использовал поддельный сертификат о вакцинации

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, дознаватели полиции Александровского района возбудили уголовное дело на 32-летнего мужчину, обвиняемого в использовании заведомо подложного документа.

По версии следствия, минувшим летом александровец заказал через мессенджер сертификат о вакцинации против коронавируса. Продавцы попросили за услугу 4000 рублей.

Деньги мужчина передал неизвестной женщине на территории райцентра, после чего ему в личный кабинет без прохождения вакцинации поступил сертификат. Затем александровец направил документ своему начальству, но при проверке вскрылся факт подложности.

В результате работодатель передал информацию в службу безопасности и в полицию.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Также полицейским предстоит установить личности неизвестных продавцов поддельных сертификатов о вакцинации.