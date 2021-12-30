В Меленковском районе произошел пожар в частном доме

29 декабря в 11.35 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Меленковский район, д. Илькино, ул. Центральная, д. 120. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия подразделений был виден дым из дома. Пожарные ликвидировали пожар на площади 100 кв. м. В результате пожара повреждена внутренняя отделка и перекрытия дома. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались от МЧС 5 единиц техники, 11 человек личного состава, а также привлекалась добровольная пожарная команда «Илькино», 2 единицы техники, 2 человека личного состава.

Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.