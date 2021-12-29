Волонтеры вручили подарки особенным детям и детям из многодетных семей Владимирской области

фото ОНФ Владимирской области

Активисты Народного фронта во Владимирской области проводят традиционную акцию «Новогоднее чудо», которая направлена на ребятишек из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Собрать подарки для них «помогают» специальные «корзины радости», которые появились в супермаркетах области и куда любой желающий может положить купленные сладости для детворы.

- Планируем, что акция завершится в середине января. Одна наша тележка заполняется раз в три дня, а партнерами «корзины радости» стали всего пять крупных супермаркетов, - рассказала член регионального штаба Народного фронта во Владимирской области Светлана Рысева.

Кроме того, супермаркеты выделили по десять килограммов мандаринов, которые силами волонтеров и активистов были розданы посетителям магазинов.

Акция «Корзина радости» трансформировалась из хорошо зарекомендовавшей себя акции «Тележка добра». Общественники предлагают жителям Владимирской области побывать «Дедушками Морозами» для детей, совершив покупку сладостей или игрушек, и опустив их в специальную корзинку. Это может быть коробка конфет, шоколадка, любой другой сладкий презент или симпатичная игрушка.

На сегодняшний день новогодние презенты из таких корзин получили уже более 50 детишек с ограниченными возможностями здоровья из разных районов Владимирской области. В выходные и праздничные дни около «Корзин радости» будут дежурить волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.