У жителя Доброго в счет долгов по кредиту забрали квартиру

Судебные приставы Фрунзенского района города Владимира в рамках взыскания задолженности по кредиту изъяли и продали квартиру 43-летнего владимирца.

Как сообщили в пресс-службе ФССП по Владимирской области, мужчина накопил долг по кредитному договору в размере свыше 2,5 миллионов рублей, при этом выполнять финансовые обязательства не спешил. Мужчину предупредили, что в отношении него начали исполнительное производство, и что у него может быть арестовано имущество. Однако это не помогло.

В итоге, у должника арестовали квартиру общей площадью 50,5 квадратного метра. Квартиру оценили и продали с торгов. Вырученные средства были направлены в счет погашения задолженности перед взыскателем.