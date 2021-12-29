В новогоднюю ночь во Владимире общественный транспорт будет ходить до 4.30

Администрация города Владимира определилась с тем, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь. Было решено, что автобусы и троллейбусы в ночь на 1 января 2022 года будут ходить до 4.30.

Более того, с 0.30 до 4.30 владимирцы смогут ездить бесплатно по следующим маршрутам:

- ул. Балакирева - проспект Строителей - ул. Горького - ул. Гагарина - Золотые ворота - пл. Победы - проспект Ленина (троллейбус, интервал 10 минут);

- Юго-Западная - ул. Верхняя Дуброва - площадь Победы - Золотые ворота - ул. Гагарина - ул. Мира - ВХЗ - ул. Егорова - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - ул. Куйбышева (автобус, интервал 10 минут);

- Загородный парк - ул. Мира (автобус, интервал 15 минут);

- Энергетик - площадь Победы - площадь Садовая (автобус, интервал 15 минут);

- Пиганово - площадь Победы - площадь Садовая (автобус, интервал 15 минут);

- ул. Балакирева - ул. Красноармейская - проспект Ленина - Золотые ворота (автобус, интервал 15 минут).

При этом в мэрии напомнили, что масочный режим в городском общественном транспорте продолжает действовать.