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Общество29 декабря 2021 12:15

В Юрьев-Польском прокуроры нашли под прилавком магазина «левые» сигареты

Сотрудники ведомства провели проверочную закупку в одном из павильонов
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях хозяйка торговой точки из Юрьев-Польского была оштрафована за торговлю контрафактным табаком.

Прокуроры Юрьев-Польского вместе с полицейскими 26 ноября текущего года провели так называемую проверочную закупку и обнаружили, что в павильоне на улице Краснооктябрьской продают сигареты без акцизных марок.

В ходе осмотра ларька оказалось, что продавцы складировали под прилавком 81 пачку сигарет без «акцизок». Хозяйке павильона было внесено представление, по итогам рассмотрения которого одного человека наказали в дисциплинарном порядке. На саму даму-предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении. По итогам его рассмотрения ее оштрафовали на 10 тысяч рублей и конфисковали весь «левый» табак.