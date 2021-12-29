Во Владимире обнаружены поддельные протоколы собраний многоквартирных домов

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в Госжилинспекцию Владимирской области поступили документы в отношении пяти многоквартирных домов. Документы предоставлялись с целью смены управляющих компаний самими «управляшками».

Прокуроры Владимира проверили эти бумаги и обнаружили, что в протоколах собраний жителей пяти домов имеются признаки подложности. Также в одном случае один из жильцов якобы расписался за всех в договоре на управление домом.

Однако поквартирные опросы, проведенные надзорным ведомством, показали, что люди в реальности никаких подписей в документах не ставили, а собрания с ними не проводились.

В результате материалы были направлены в следствие, и на днях было возбуждено пять уголовных дел по факту подделки официальных документов. Расследование продолжается.