Владимирское УФСБ задержала парня, не сообщившего об оправдании терроризма

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, следователями регионального главка на основании оперативных материалов было возбуждено уголовное дело по статье «Несообщение о преступлении».

По версии следствия, в октябре 2020 года некий житель Республики Коми опубликовал на своей странице в известной соцсети информацию, оправдывающую терроризм, а также содержащую в себе призывы к его поддержке и подражании. Речь в его сообщении шла о человеке, совершившем теракт во французском городе Конфлан-Сент-Онорион. Таким образом, он совершил публичное оправдание терроризма через интернет-сеть, что является преступлением.

После этого житель Коми сообщил о совершенном преступлении 22-летнему владимирцу. Позже сотрудники ФСБ опрашивали парня из Владимирской области, однако он умышленно им ничего не сказал об этих фактах, и теперь сам стал фигурантом уголовного дела.

В настоящее время расследование продолжается.