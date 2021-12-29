Счетная палата Владимирской области уличила ГУП «ДСУ-3» в финансовом саботаже

Как сообщает Счетная палата Владимирской области в отчете, опубликованном по итогам проверки ГУП «ДСУ-3» за прошедшие 9 месяцев, финансовые показатели предприятия существенно ухудшились по сравнению с прошлым годом.

Так, выручка упала более чем на 19 процентов, прибыль уменьшилась в 7,4 раза, а рентабельность продаж — с 7 процентов до 1,2 процента. Сверх того, руководство «ДСУ-3» берет займы, объем которых вырос почти в шесть раз.

- Основная причина ухудшения финансового состояния ГУП «ДСУ-3» - потеря значительной части рынка содержания, ремонта и обслуживания автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. При этом усматриваются признаки «умышленного» уклонения от участия, либо проигрыша предприятия в торгах, - сообщают аудиторы Счетной палаты региона.

В частности, имеются факты того, что «потворство со стороны руководства» в плане проигрыша на торгах и отстранение от отдельных закупок приводит к расцвету конкурентов, которые отнюдь не заинтересованы в снижении цены и качественной работе.

Более того, даже в таких условиях директор ГУП «ДСУ-3» необоснованно потратил деньги организации, выписав трем заместителям при их увольнении единовременные выплаты на сумму в 1 миллион 894 тысячи рублей, что было сделано вопреки закону.

Также «ДСУ-3» плохо работает с должниками, в результате чего убытки могут составить 45 миллионов рублей, и отвлекает финансы на оплату авансов за приобретаемые работы и услуги в условиях существенной закредитованности.

Все это создает риски ухода главного дорожного предприятия региона с лидирующих позиций, полагает Счетная палата, и снижает стоимость его активов перед грядущей приватизацией, которую должны провести до 2025 года.

Материалы проверки направлены в прокуратуру и правоохранительным органам. Также в известность о ситуации поставлены глава региона и председатель Законодательного собрания.