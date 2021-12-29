Во Владимирской области за сутки от коронавируса выздоровели 734 человека

29 декабря во Владимирской области лабораторно подтверждено 242 новых случая заболевания Covid-19.

В больницах региона действуют 1544 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 64,4 процента из них занято (995), свободны 549 коек.

66022 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 734 человека. За период наблюдения в области отмечено 2917 летальных случаев (+3 за сутки).

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошёл 584362 жителя региона, второй – 557503.

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также записаться на прививку можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.

Напоминаем, что пункты вакцинации открыты не только в будние дни, но и по субботам.