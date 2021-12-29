Во Владимирской области открыли 12-ю модельную библиотеку

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28 декабря в селе Иваново Ковровского района открыта 12-я модельная библиотека, созданная во Владимирской области.

На создание библиотеки было выделено около 6,9 млн рублей. В здании провели капитальный и текущий ремонт помещений, капремонт фасада, заменили окна и двери, осуществили гидроизоляцию фундамента. Была смонтирована система видеонаблюдения и охранная пожарная сигнализация. Для учреждения приобрели новую мебель и 1,3 тысяч экземпляров книг, техническое оборудование, программное обеспечение, настольные игры для детей и молодёжи.

После модернизации помещение библиотеки стало многофункциональным, появились новые зоны: интеллект-зона (IT-зона), малая зона отдыха, активити-зона, «Молодёжная тусовка», «Уют-компания», детская площадка «Полёт». Мобильная мебель и акустические шторы позволяют оперативно трансформировать пространство. Теперь можно проводить различные занятия и организовывать досуг посетителей в разных зонах одновременно.

Напомним, что всего в регионе действуют 13 модельных библиотек.