Владимирская спортсменка победила в Первенстве Европы по быстрым шахматам

Десятилетняя шахматистка из Владимира Диана Преображенская победила в Первенстве Европы по быстрым шахматам, сообщает департамент физкультуры и спорта.

Из девяти возможных очков Диана взяла 8,5. И на полтора очка опередила всех соперниц. Турнир проходит в городе Нови-Сад. Представительнице нашей области и страны пришлось сразиться с сильными соперниками из Сербии, Польши, Болгарии, Белоруссии, Украины, Чехии, Словакии, Боснии и Герцеговины, Румынии, Венгрии, Нидерландов и других стран. Диана стала лучшей.

Сегодня начинается командная игра и блиц. Они завершатся 30 декабря. На родину чемпионка вместе с родными, которые её сопровождают, прилетит 31 декабря за час до наступления Нового года.

Наградные за предыдущие выигранные соревнования - онлайн-первенство - которые составили тысячу долларов, девочка планирует потратить на покупку нового пианино.