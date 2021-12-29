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Спорт29 декабря 2021 10:26

Владимирская спортсменка победила в Первенстве Европы по быстрым шахматам

Домой 10-летняя Диана Преображенская прилетит за час до Нового года
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Десятилетняя шахматистка из Владимира Диана Преображенская победила в Первенстве Европы по быстрым шахматам, сообщает департамент физкультуры и спорта.

Из девяти возможных очков Диана взяла 8,5. И на полтора очка опередила всех соперниц. Турнир проходит в городе Нови-Сад. Представительнице нашей области и страны пришлось сразиться с сильными соперниками из Сербии, Польши, Болгарии, Белоруссии, Украины, Чехии, Словакии, Боснии и Герцеговины, Румынии, Венгрии, Нидерландов и других стран. Диана стала лучшей.

Сегодня начинается командная игра и блиц. Они завершатся 30 декабря. На родину чемпионка вместе с родными, которые её сопровождают, прилетит 31 декабря за час до наступления Нового года.

Наградные за предыдущие выигранные соревнования - онлайн-первенство - которые составили тысячу долларов, девочка планирует потратить на покупку нового пианино.