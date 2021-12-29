Во Владимирской области готовы к развертыванию более 120 пунктов обогрева

Как рассказал начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области генерал-майор Алексей Купин, в настоящее время его ведомство ежедневно анализирует ситуацию, связанную с холодами и снегопадами, и в случае необходимости готово развернуть пять мобильных пунктов обогрева.

- Также имеется порядка 120 стационарных пунктов обогрева — это кафе и придорожные комплексы, с каждым из них заключены соглашения с муниципалитетами, - сообщил Алексей Купин.

В настоящее время в региональном главке МЧС не видят необходимости в том, чтобы открывать эти пункты, однако в случае надобности все они будут немедленно приведены в готовность. По словам руководителя областного чрезвычайного ведомства, особе внимание уделяется работе на местах ДТП. В частности, две новые машины со всей необходимой экипировкой поставлены на боевое дежурство в Лакинске и в Собинке, чтобы в случае необходимости выезжать на случающиеся на трассе М-7 и других дорогах происшествия. Также на помощь замерзающим и застрявшим в пути водителям сотрудники МЧС всегда готовы прийти на снегоходах, мотоциклах и прочей технике, позволяющей обеспечить помощь и эвакуацию пострадавших в случае необходимости.