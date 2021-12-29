Во Владимире за сутки убрано и вывезено 11500 кубометров снега

Как сообщает администрация города Владимира, в ночь на 29 декабря на очистку мостовых и тротуаров выезжало 42 грейдера, трактора, самосвала и комбинированных машин. Утром на уборку заступили 47 единиц техники и 59 дворников.

Совместными усилиями, включая не муниципальные организации, из Владимира за прошедшие 24 часа было вывезено более 11500 кубометров снега.

В мэрии просят водителей автомобилей не ставить своих «железных коней» на проезжей части, так как машины мешают проезду уборочной техники.