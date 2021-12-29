Сотрудник владимирского салона сотовой связи продал за 2000 рублей отчет о звонках абонента

Во Владимире будут судить директора салона сотовой связи. Следственный комитет РФ и УФСБ по Владимирской области завели на него уголовное дело по части 2 статьи 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров с использованием служебного положения).

По версии следствия, мужчина, являясь директором одного из салонов популярного оператора сотовой связи, в феврале 2021 года получил детализированный отчет о входящих и исходящих соединениях абонента, и без согласия последнего, передал его за вознаграждение в размере 2 тысяч рублей неизвестному.

Вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено во Фрунзенский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу.